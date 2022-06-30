Biçerdöver ve Balyalama fiyatları belli oldu!

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bolu Ziraat Odası Başkanlığı bir araya gelerek 2022 yılı biçerdöver ve balyalama ücretlerini belirledi. Başkan Hakkı Fidan, “fiyatların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konu ile ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2022 yılı biçerdöver kontrol hizmetlerinin yürütülmesi hakkında valilik genel emrini hatırlatarak biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin sorumlulukları hakkında uyarılarda bulundu. Belge kontrolleri, ürün kayıp oranlarına dikkat edilmesi ve özellikle anız yakma gibi konularda gerekli hassasiyetin operatörler ve muhtarlıklar tarafından sağlanması istendi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fahri Tetik, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Çağrı Civan, oda meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, biçerdöver operatörleri ve çiftçiler katıldı.

VERİMLİ VE BEREKETLİ OLSUN

Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Hakkın Fidan, “Burada bulunma amacımız üreticilerimizi ve operatörlerimizi mağdur etmeden orta noktada buluşabilmektir. Belirlenen fiyatların Bolu tarımının paydaşlarına hayırlı, ürünleri verimli ve bereketli olsun” dedi.

Toplantı neticesinde 2022 yılı hasat sezonu için;

Taban ve düz araziler için dekar biçim ücreti: 130 TL

Meyilli ve yatık araziler için dekara biçim ücreti: 150 TL

Balyalama ücreti için: 12 TL fiyat belirlendi.