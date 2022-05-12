Bidonlarla söndürdüler

Sümer Mahallesi Selvi Sokakta oturan bir aile demir hurda çıkartmak için evlerinin önünü de koltukları yakınca az kalsın bir faciaya neden olacaklardı. Alevler içerisinde kalan kumaş koltuk, polisin müdahalesi sonrası bidonlara doldurulan sularla söndürüldü.