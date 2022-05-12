Bidonlarla söndürdüler

Haber: C. Kutay Aykan
Çöplerden topladıkları ve içlerinde demir aksamları almak için ilginç bir yola başvuran aile az kalsın mahalleyi yakacaktı. Sokak ortasında havaya yükselen alevleri ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri, karşılarında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüler.
Selvi Sokak üzerinde evlerinin ön kısmında, çöplerden elde ettikleri kumaş koltukları gündüz vakti yakan aile suçu çocuklarının üzerine attılar. Olaya el koyan karakol ekipleri, alev alev yanan koltuğun derhal kendi gözetimlerinde söndürülmesini isteyince, aile bidonlara doldurulan sularla söndürüldü. Mahalle sakinleri aileye tepki gösterdi.