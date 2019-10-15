BİK Şube Müdürü, gazetecilerle buluştu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Basın İlan Kurumu(BİK) Ankara Şube Müdürü Yezdan Uğurlu ve BİK Ankara Şube Personeli Murat Aktaş, ilimiz Bolu’da günlük yayın yapan yerel gazetelerin sayfa editörleri ve muhabirleri ile birlikte bir araya geldi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda BİK Ankara Şube Müdürü Yezdan Uğurlu, sayfa editörleri ve muhabirlere yayınlarda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin önemli bilgiler verdi.

“BOLU KEYİFLE ÇALIŞILACAK BİR YER”

Gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan BİK Ankara Şube Müdürü Uğurlu, Bolu’da olmaktan çok keyif aldıklarını belirterek, “Yerel medya ölçeği dâhilinde ben, 4 ile bakıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi ‘4 ilin başkenti Bolu’ diyorum. Hakikaten keyifle çalışılacak bir yer. İşin mutfağındaki arkadaşlar işe hâkimler. Bizi hiçbir zaman müşkül duruma sokmuyorlar hatta biz onlardan yardım alıyoruz. Burada çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu.

“YEREL BASIN İLİN HEM ŞAH DAMARI HEM KILCAL DAMARLARIDIR”

“Yerel basın her ilin şah damarı diyorlar ama kılcal damarlar olmadığında şah damarlar bir işe yaramıyor” diyen Uğurlu açıklamasının devamında ayrıca, “Kılcal damarlar kanı vücuda yayıyor, dinç tutuyor. Yerel basın da aslında ilin hem şah damarı hem kılcal damarlarıdır. Burada desteklenmesi gereken; hem sivil toplum kuruluşlarının hem de ildeki birçok özel kuruluşların gazetelere sahip çıkıp reklam vermesini sağlamak. Aynı zamanda da Basın İlan Kurumu ve devletin de bu konuya el atıp, yerel basının ayakta kalması için gerekli adımların atılması gerekir. Özellikle de yargı paketinin bir an önce sonuçlanmasının yerel medyaya destek olacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.