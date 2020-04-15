Bilal Kısa'dan Maaş Açıklaması

Haber: Aysun Beykoz

Futbolcuların aldığı maaşlarda indirime gitmesi konusunda sorulan soruya Kısa, "Tabii ki bu süreçte herkes elinden gelen fedakarlığı yapacaktır. Bizde futbolcular olarak bu süreçte elimizden geldiğince kulüplerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Bu süreci kulüplerle konuşup her iki tarafta fazla zarar görmeden konuşarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verirken kariyeriyle ilgili ise "Oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Ondan sonraki dönemlerimde ise hedefimde hocalık var." ifadelerini kullandı..