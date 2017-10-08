Haber: Kasım ŞAHİN



AKP iktidarı, çağdaşlaşmanın temeli olan eğitimi, kendi ideolojik amaçları doğrultusunda biçimlendirmeye devam etmektedir. Çocuklarımız ise siyasi iktidarın muhafazakar bir toplum ve tek tip insan yaratma anlayışından ne yazık ki payına düşeni almaktadır diyen Eğitim-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Bilal Şener, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı, yerellerde ise İl müftülükleri ve dini cemaatlerin uzantısı olan dernek ve vakıflarla yaptığı protokoller, okullarımızda inanç İstismarının önünü açmaktadır.

Son olarak Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü ile arasında imzalanan protokolle, haftada iki saat, serbest etkinlik dersinde İl Müftülüğünün görevlendirdiği öğretmen tarafından okullarda "Değerler Eğitimi" dersi verilmesi kararlaştırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'na hatırlatırız, okullarımız bilimsel ve laik eğitim ilkeleri çerçevesinde eğitim verilmesi gereken kurumlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve bağlı kurumların, okullarda bu tür faaliyetlerde bulunması kabul edilemez.

Kaldı ki "Değerler Eğitimi" adı altında AKP'nin anladığı bir "inanç öğretîsi"nin çocuklarımıza nasıl dayatıldığı, daha önceki uygulamalarla ortaya konulmuştur. AKP iktidarının değerler eğitiminden anladığı tek şey din eğitimidir.

Eğitimin niteliğini yükseltmek ve çocukların özgür, akılcı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesi için en küçük bir adım atmayan siyasi iktidar, eğitim sistemini kendi ideolojileri İle dinin ve tek bir mezhebin kurallarına göre biçimlendirmeye çalışırken sınır tanımamaktadır.

Eğitim-İş olarak siyasi İktidarı, eğitim alanı ile inanç alanını birbirine karıştırmaktan. çocuklarımızı kendi ideolojik hedeflerine ulaşmak için kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyor, bu tür bilim dışı ve pedagojik açıdan son derece sakıncalı uygulamalara derhal son verilmeleri konusunda uyarıyoruz.