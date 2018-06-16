Haber: Esra Öztürk

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü sorumluluk ve koordinasyonunda yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezi projesi kapsamında yapımı tamamlanan Bolu 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, İçişleri Bakanlığı ile ASELSAN arasında Aralık 2016 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince Ocak 2017 tarihinde ASELSAN tarafından çağrı merkezi sistemi altyapısı kurulumu yapılmaya başlanmış ve sistem altyapısının kurulumu Mayıs 2017 de tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra ise; İçişleri Bakanlığınca, uygulamada kullanılacak yeni nesil 112 yazılımı ise tamamlanmıştır.

Uygulamaya yönelik olarak; İçişleri Bakanlığı yetkili personelleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çağrı alıcı personelleri ve diğer kurum personelleriyle birlikte gerekli test çalışmaları da yapılmış ve 112 Acil Çağrı Merkezi uygulaması 110 İtfaiye Yangın ihbar acil çağrı hattı ile 12 Haziran 2018 saat: 10:00’da devreye alınarak faaliyete başladı.

Acil Yardım Hizmeti veren 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Afad, 177 Orman Yangını gibi diğer kurumlara ait acil çağrı hatları ise ileriki zamanlarda aşama aşama 112 Acil Çağrı Merkezinde devreye alınacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından, vatandaşların olası acil durumlarda, yaşadıkları panik ile acil çağrı numaralarını karıştırmasını önlemek, yardım çağrısında bulunanlara daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesini sağlamak amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında vatandaşlar acil durumlarda; 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 177 Orman Yangın ve 122 AFAD yerine tek bir numaradan, 112’den yardım çağrısında bulunacaklar.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yardım çağrısı, merkezdeki görevli alıcılar tarafından en kısa zamanda, İtfaiye, Sağlık, Emniyet, Jandarma, Orman, Afad gibi kurumların 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli çağrı yönlendirici personeline aktarılacak ve olay yerine ekipler en hızlı şekilde sevk edilecek.

Türkiye genelinde bugüne kadar 24 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri faaliyete başlamış olup, Bolu ise devreye alınan 25. İl olmuştur. Bütün acil yardım çağrılarının tek numarada toplanması çalışması kapsamında 2019 yılı sonuna kadar 81 ilin tamamı tek numaraya geçileceği belirtilmektedir.



