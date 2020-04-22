Bilecik Valisi iline Bolu’dan giriş çıkışları yasakladı

Haber: C. Kutay Aykan

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 ve 26'ncı maddeleri gereği 21 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Valisi Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Çin’in Vuhan kentinde başlayan korona virüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir. Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya ve Bolu il sınırlarından kara ve demir yolu ile (toplu ulaşım araç, özel ve yaya vb.) ilimize yapılacak tüm giriş çıkışların 21 Nisan 2020 Salı günü saat 24.00’ten itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulmasına, aşağıda belirtilen durumlarda giriş çıkışlara izin verilmesine, temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve yurt dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yer alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen amaçlarla kısıtlanan illere giriş yapanlar, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış iline dönebilecektir. Bu şekilde giriş çıkışı sınırlandırılan illere giren ticari araç sürücüleri seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorundadırlar.Yurt içinde ticari yük, yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır" dedi.