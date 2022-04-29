Biletlerin fiyatlarını değerlendirdiler

Haber: S. Özge Yücel

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte ilimizde otobüs seferlerinin çoğu doldu. Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde memleketine Bayram yolculuğu için giden öğrencilere ve vatandaşlara bilet fiyatları hakkında ne düşündüklerini sorduk. Gündem TV ekranlarında konuyu değerlendiren vatandaşlar otobüs bileti fiyatlarının son dönemde aşırı bir şekilde arttığı ancak bunun sebebinin firmalar olmadığını dile getirdi. Vatandaşlar, bilet fiyatlarının artmasının temel sebebini fiyatı ayda veya haftada bir kere zamlanan mazot fiyatlarından dolayı olduğunu aktardı.

Mustafa Gökdemir, "

“ÖĞRENCİ ARTIK ESKİDEN GİTTİĞİ SIKLIKLA GİDEMİYOR AİLE EVİNE”

İşte vatandaşın söyledikleri;

İşletmeci Mustafa Gökdemir, “Bayram yoğunluğu hafiften başladı ama eski bayram yoğunluğu yok. Pandemiden sonra enflasyonun artması etkiledi. Bunlar biletlere zam olarak yansıdı. Yakıtın artması.. Firmalar eskisi kadar sefer yapmıyorlar. Geçmiş bayramlarda Bolu terminalinden 400 tane araç çıkıyorsa şuanda 200 araç çıkıyor. Bolu öğrenci memleketi, daha önce 50 liraya 60 liraya memleketine giderken şuanda 2 katı 3 katına çıktı. Öğrenci artık eskiden gittiği sıklıkla gidemiyor aile evine. Firmaların maliyetleri de arttı. Yakıt parası arttı, otoban yol ücretleri arttı. Eskiden bir araç toplamda 2500 liraya Ankara’ya giderken şuan da 5 bin lira 5 bin 500 lira masraf çıkarıyor” dedi.

“BİLET FİYATLARINDAN DOLAYI AİLESİNİN YANINA GİDEMEYEN ARKADAŞLARIM VAR”

Üniversite öğrencisi Burcu Subaşı, “Şuan da diyeceğim tek şey şu, bayram dolayısıyla ailemin yanına gidiyorum, ama bilet fiyatlarından dolayı ailesinin yanına gidemeyen arkadaşlarım var. Ben Çankırı’ya gidiyorum, ilk geldiğimde bilet fiyatı 120 liraydı şuan da gidiş-geliş toplamda 420 liraya kadar çıktı” ifadelerini kullandı.

“GENELDE ZAM YAPANLAR KAZANIYOR”

Tuncay isimli bir vatandaşımız, “Ben Adapazarı’ndan geliyorum. Adapazarı’nda iki firma kavga ediyordu, biri zam yapmış bilet fiyatlarına biri zam yapmamış. Ondan sonra zam yapan kazandı. Zam yapmayanı otogardan dışladılar falan. Genelde zam yapanlar kazanıyor” dedi.

“HERKES KENDİ ÇAPINDA HAKLI”

Tunahan Boysan, “Biz öğrenci adamız. Kesinlikle çok zam yapılmayı başlandı. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Herkes kendi çapında haklı. Firmalar mazot fiyatlarından dolayı zam yapıyor. Bizde öğrenciyiz” diye konuştu.

“FİRMALARDA HAKLI”

Aleyna Isnık, “Çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Ankara’ya gidiyoruz. Eskiden 30 liraya giderdik. Şimdi 120-130 liraya biletler var. İndirimli bilet bulduk şuan öylelikle gidiyoruz. Şuan da mazot fiyatları da arttı. Firmalarda haklı” dedi.

“TAMAMEN FIRSATÇILIK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Zeynep Çalış, “Tamamen fırsatçılık olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu dönemde, bayrama yakın bir vakitte bazı firmaların fiyatı 2-3 kat artırmasını fırsatçılık olarak görüyorum” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022, 14:53