Haber: BMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK Bolu İl Müdürlüğü tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi(AİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen “Bilgiden Bilince” konferansları kapsamında, gençler üzerinde arkadaş ve çevre etkisi ele alındı. AİBÜ Gölköy Yerleşkesi İzzet Baysal Kültür Merkezi Mavi salonda düzenlenen ve öğrencilerin ilgiyle takip ettiği konferansın açılış konuşmasını KYK Bolu İl Müdürü Şerafettin Çilkara yaptı. Çilkara konuşmasında, “Biz ‘Bilgiden Bilince’ konferanslarında aslında tek bir şeyi hedefliyoruz: Bilinçli bir gençlik. Bu noktada, Kudüs’ten bahsetmeden geçemeyeceğim. Kudüs sahipsiz değildir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa hiçbir zaman sahipsiz kalmayacaktır. Siz gençlerin, bu bilince sahip olduğunuza yürekten inanıyorum. Değerlerimizi, bilincimizi kaybetmeyelim. Bugünkü konferansımızın konusunu teşkil eden arkadaş ve çevre seçiminde de buna çok özen gösterin” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konferansı veren İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaban Karasakal da, sözlerine Kudüs’ün durumuna dikkat çekerek başladı. Karasakal, “Biz sahip olduğumuz ne varsa; Kudüs, başörtüsü, iman, bayrak, vatan, sıhhat, namus, ilim, evlat, aile, somut, soyut ne varsa kıymetini bilirsek, meşruiyete getirirsek bunlar devam edebilir. Ama kıymet bilmez de, şükrünü yerine getiremezsek elimizden alınır. Bizi biz yapan değerleri tanımıyorsak ondan sonra rüzgâr ne tarafa eserse o yöne gideriz” diye konuştu.

Teknolojinin bireyler üzerindeki etkisine değinen Doç. Dr. Karasakal ayrıca,“Teknoloji araçlarıyla gençler, ekranlardan beslenen bireyler haline geldiler. Sosyal medya o kadar geniş bir alan ki engel olamıyor, kural koyamıyorsunuz. Göz önünde kaybolmanın mümkün hale geldiği zamanları yaşıyoruz. Gençler bunun tesirinden kurtulacaktır. Bu nesile ulaşmanın yolunu bulacağız. İyinin gücünü, cazibesini ve etkisini artıracağız. Çünkü güneş doğunca, buzlar mutlaka eriyecektir. Bizler, ufuklu olmak, kendimizi geliştirmek zorundayız. Nasıl mı yapacağız? Ancak ufuğu talep edeceğiz” ifadelerini kullandı. Arkadaşların birbirlerini çok etkilediğini ve yön bulmada aynı pusulalar gibi olduklarını da dile getiren Doç. Dr. Karasakal son olarak, “Başınıza bir olay geldiğinde ne diyeceğiniz, nasıl yaşadığınıza bağlıdır. Nasıl yaşadığınız ise, neyin derdini çektiğinize bağlıdır. Neyin derdini çektiğiniz, hayata nereden ve nasıl baktığınıza bağlıdır. Başımıza gelen olaylar, sıkıntılara nasıl tepki vereceğimiz, inancımızla, hayata bakış açımızla doğru orantılıdır” dedi. Konferans sonunda Doç. Dr. Karasakal’a KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından öğrencilerin yaptığı ebru eseri takdim edildi.