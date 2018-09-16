Haber: BMA

Ramazan Dede Bilgievi Müdürü Baki Sungur ve Bilgievi öğretmenleri toplantı yaparak ders programı ve yılboyu yapılması planlanan aktiviteleri degerlendirdiler.

Bilgievi, ilçemizde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine yönelik İngilizce ve Matematik kurslarının yanında Değerler Eğitimi dersleri de yaparak, geleceğimiz olan çocuklarımızı, manevi değerlerimize sahip genç olarak yetişmeleri için üzerine düşeni yapacak. Öğrenciler dersteyken velilerine ise her sene olduğu gibi çeşitli konularda Rehberlik hizmetleri verilmeye devam edilecek. Ayrıca HİK (Herkes İçin Kütüphane) Projesi kapsamında öğrenci velilerine bilgisayar eğitimi verilmesi planlanan hizmetler arasında.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yaptığı çeşitli etkinliklerle isminden sıkça bahsettiren bilgievi, 2.Sınıftan 8.Sınıfa kadar ilk ve ortaokul öğrencilerini Bilgievi Kütüphanesine davet ediyor. 13 adet bilgisayarın bulunduğu Bilgisayar Sınıfı ise kitap okuyan öğrencilere hem bir ödül niteliğinde hem de araştırmalarını yapabilecekleri bir sınıf olma özelliği taşıyor.

Ayrıca, 5, 6 ve 7. Sınıflara yönelik kara kalem çalışmaları ve Türk Sanatının önemli bir dalı olan Ebru Sanatı kurslarıda Ramazan Dede Bilgievinde başlayacak.

Bilgievinden faydalanabilmek için ise; öğrencilerin kayıt yaptırmaları gerekiyor. Tüm hizmetlerin ücretsiz olduğu bilgievine kayıt yaptırabilmek için ise öğrencinin 2 adet fotoğrafı, öğrenci ve velinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve bilgievinden alınan kayıt formunun doldurulması isteniyor. Daha önce kayıt yaptıran öğrencilerin tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.