Haber: BMA

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı İlk ve Ortaöğretim kurumlarını ziyaret eden Ramazan Dede Bilgievi Müdürü Baki Sungur ve Bilgievi öğretmenleri ders programı ve yıl boyu yapılması planlanan aktiviteler hakkında okul müdürlerini ziyaret ederek bilgiler aktardı. Bilgievi faaliyet bilgilerinin sunulduğu ziyaretlerde velilere ulaşmada ve öğrencileri bilgilendirmede destek istendi. Okul Müdürleri ise Bilgi Evi faaliyetlerini beğendiklerini ve desteklerini ifade ettiler. Belediye Başkanı Mustafa Allar’a eğitim ve öğretime verdiği desteğin yanısıra Okulların ihtiyaçlarının karşılanması noktası yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ettiler.

Açıldığı günden bu yana isminden sıkça bahsettiren Bilgievi, İlçemizde eğitim gören 2,3 ve 4. sınıflara yönelikMatematik ve İngilizce kurslarının yanında Değerler Eğitimi dersiyle de geleceğimiz olan çocuklarımızı kaliteli ve topluma yararlı bireyler olmaları için katkıda bulunuyor.

Zengin Kütüphanesi ve Bilgisayar Sınıfı ise ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veriyor. Arzu eden öğrenciler evlere ödünç kitap alabildiği gibi istediği takdirde bilgievinde de kitap okuyabiliyorlar. Araştırma yapmak ve oyun oynayabilmek için Bilgisayar Sınıfı öğrencilerimiz için bulunmaz bir fırsat.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin yararlandığı ve bütün hizmetleri ücretsiz olan Bilgi evinde öğrenciler çağın getirdiği teknolojik imkânlardan faydalanıyor akıllı tahta ile ders yapıyor aynı zamanda da ödevlerini eğiticiler gözetiminde yapıyor. Ayrıca 2018–2019 Eğitim Öğretim döneminde Ramazan Dede Bilgievi’nde Ortaöğretim 5-6- ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik Ebru Sanatı ve Resim kursları da verilecek. Veliler için ise “Herkes için Kütüphane” (HİK) projesi kapsamında öğreticileri ile beraber webinarlara katılarak bir çok önemli alanda eğitim alma imkânı mevcut. Ayrıca anneler çocuklarını beklerken şark odasında kitap okuyup, sohbet edebiliyorlar.

Bilgievi yıl boyu açık olup Cumartesi günleri de hizmet veriyor.