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08 Nisan 2018 Pazar
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    • Bilgievi adım adım hedefe gidiyor

    Haftalık 150 öğrenciyi misafir eden Ramazan Dede Bilgievinin bu haftaki konukları S.M.Dayıoğlu Ortaokulu ve S.M.Dayıoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri oldu.

    08 Nisan 2018 Pazar 12:03
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    Bilgievi adım adım hedefe gidiyor

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi’nde başlatılan ‘’Bilgievini tanıyorum, kitabımı okuyorum‘’ projesi kapsamında geçtiğimiz haftaiçiS.M.DayıoğluOrtaokulu ve S.M.Dayıoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Bilgieviniziyaret ettiler. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Bilgievine ziyarete gelen öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada“Bilgievimizin nimetlerinden bütün öğrencilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bilgievimiz yıllardır devam eden güvenli internet, eğitim ve kütüphane hizmetlerinin daha çok tanınması, arttırılması ve eğitime verdiğimiz önemden dolayı bu projeyi hayata geçirdik.Bilgievimiz Milli Eğitimimizin tekrarlayıcı unsurudur. Ödevlerin yapıldığı, internetin güvenli ortamda kullanıldığı ve bol bol kitap okunulan bir yerdir. Aynı zaman da Bilgievimiz Herkes İçin Kütüphane programı kapsamında çalışmalar yapıyor. Amacımız iyi insan yetiştirmek. Ülkesine ve Milletine faydalı olsun. Öğrenirken eğitimi de eksik kalmasın. Projeyi geliştiren ve uygulayan Bilgievimiz Müdürümüz, ekibine ve katılım sağlayan Okul Müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

    Dayıoğlu Ortaokulu Müdürü İsmail Doğangür ise yaptığı konuşmada, ”Bilgievi Gerede’miz için gerçekten önemli bir hizmet çocuklarımızın okul haricinde gidebileceği güvenli yerlerden bir tanesi, burada bize ve öğrencilerimize gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar ve Bilgievi personeline çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

    Anahtar Kelimeler: Haftalık, 150, öğrenciyi, Misafir, Eden

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