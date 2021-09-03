Haber: Yasin Bilgi

Gerede ilçe merkezindeki Kültür Sanat Merkezi binasında yıllardır eğitim öğretime büyük katkı sağlayan Ramazan Dede Bilgievi yapmış olduğu faaliyetlerle binlerce öğrencinin ve velilerinin gözdesi olmuştu. Özellikle Değerler Eğitimi, İngilizce, Matematik Dersleri, Kütüphanesi ve Bilgisayar Sınıfıyla hizmet veren Ramazan Dede Bilgi Evi pandemi sebebiyle okulların tatil olması ile birlikte eğitim öğrenime ara vermişti. Pandemi sürecinde de online eğitime geçiş yaparak çocukları evlerinde yalnız bırakmayan Ramazan Dede Bilgievi yeni döneme yeni binasında daha geniş kapasiteyle hizmet vermeye hazır hale getirildi. Bilgievinden yapılan açıklamada ”Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu gerçeğinden hareket eden Ramazan Dede Bilgievi çocuklarımıza daha ferah ve daha huzurlu bir eğitim yuvası sunmak için çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “Ramazan Dede Bilgievi bizim için oldukça önemli yere sahip buralar önemli eğitim yuvaları evlatlarımız eğitim öğretimin yanı sıra çeşitli etkinliklerle burada kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanacaklar. Biz yönetim olarak gençliğe ve çocuklarımıza önem veren ve her zaman onların yanında olan bir Belediye olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yeni binamızda çok farklı eğitim dalları olacak bu nedenle Bilgievimizi daha modern, araç gereçle daha rahat sınıflarda, yeni donanımların olacağı ferah bir binaya taşıdık. Fedakâr öğretmenlerimizin gayreti ile öğrencilerimize, gençlerimize öğrenim hayatında destek vererek eğitim öğretimlerine katkı sağlayacağız. İnşallah yeni binamızda yeni projelerle gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.