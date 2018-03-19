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19 Mart 2018 Pazartesi
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    • Bilgievi çocukları mutlu ediyor

    Gerede Belediyesi bünyesinde kurulan Ramazan Dede Bilgievi, gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerine devam ediyor.

    19 Mart 2018 Pazartesi 10:20
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    Bilgievi çocukları mutlu ediyor

    Haber: BMA

    Sosyal ve kültürel birçok aktivitenin gerçekleştirildiği Ramazan Dede Bilgievi bu kez de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yeni bir projeye imza attı. Başlatılan ‘’Bilgievini tanıyorum, kitabımı okuyorum‘’ projesi kapsamında ilçedeki okulların 5, 6 ve 7. sınıfları Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievini ziyaret ediyorlar. Haftalık yapılan programa göre 14-15-16 Mart tarihlerinde 100. Yıl Ortaokulu ve Şehit İlhan Sezer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ziyaret ettiler. İzletilen tanıtım filminin ardından öğrenciler bir süre kitap okuyup, okudukları kitapları kısa özetler şeklinde öğretmenleriyle paylaştılar.

    Ayrıca öğrencilere Herkes İçin Kütüphane (HİK) projesi hakkında da bilgi verilerek, kütüphaneler de bir taraftan kitap, dergi, gazete gibi yayınları; bir yandan da bilgisayar ve internet hizmetini vatandaşların hizmetine sunduklarını; bu hizmetten yalnızca öğrencilerin değil üye öğrencilerin anne babalarınında Ramazan Dede Bilgievi Faaliyetlerinden faydalanabileceklerini aktarıldı.Program sonunda öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

    Proje tamamlandığında 1500 öğrencinin Bilgievini tanıması ve imkânlarından yararlanma fırsatı bulmasını sağlamış olacak. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar konuyla alakalı yaptığı açıklamada “İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile başlattığımız bu proje çerçevesinde Bilgievimizin nimetlerinden bütün öğrencilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bilgievimiz yıllardır devam eden güvenli internet, eğitim ve kütüphane hizmetlerinin daha çok tanınması, arttırılması ve eğitime verdiğimiz önemden dolayı bu projeyi hayata geçirdik.  Okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

    Önemli bir kamu hizmeti gören yerel yönetimlere bağlı kütüphaneler de bir taraftan kitap, dergi, gazete gibi yayınları; bir yandan da bilgisayar ve internet hizmetini vatandaşların hizmetine sunma yükümlülüğü ile karşı karşıyadırlar. Çünkü, İnternet günümüzde bireyin sosyal ve mesleki yaşamını doğrudan etkilemektedir. Ancak, vatandaşların bir kısmı bu hizmetlerden yeterince yararlanamamaktadır. Özellikle yaşlı, düşük gelirli, eğitim seviyesi düşük, engelli grupların büyük kısmı için durum böyledir. Bu nedenle toplumlar ve bir toplum içindeki gruplar arasındaki dijital uçurum/dijital bölünme giderek büyümektedir. Ayrıca, e-devlet ve e-belediye hizmetlerinin elektronik ortamda verilmeye başlaması kamu hizmetlerinin verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetler vatandaşların para ve zamandan tasarruf etmelerini sağlarken kamu kurumları ve belediyelerin iş yükünü hafifletmektedir. Ancak, bazı vatandaşlar farkında olmadıkları; bazıları sistemi nasıl kullanacağını bilmedikleri; bazıları da güvenlik endişeleri nedeniyle bu hizmetleri kullanamamaktadır.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Bünyesinde, Kurulan, Ramazan

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