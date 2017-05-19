Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi, Ekim ayında başlattığı Düzenli Kitap Okuma Etkinliğinin bu sene ki finalini madalya töreniyle taçlandırdı. 7 aydır devam eden ve 63 öğrencinin katıldığı etkinlikte, 18 öğrenci madalya almaya hak kazandı. Gerede Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Şafak, Belediye Meclis Üyesi Recep Tok, Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur katıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, törende yaptığı konuşmada, “Madalya almaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca kar kış demeden öğrencilerimizi Bilgievine getiren velilerimize de teşekkür ediyorum. Bilgievinde başlattığımız bu etkinlikle çocuklarımıza kitap okuma sevgisi aşılıyoruz. Ülkemizde maalesef kitap okuma oranları oldukça geride. Millet olarak okuma alışkanlığımız zayıf. Bilgi evi olarak biz bu alışkanlığı çocuklarımıza kazandırarak hayatları boyu rahat etmelerini, başarılı olmalarını sağlamaya çaba gösteriyoruz. Eğitime verdiğimiz destek hız kesmeden devam edecektir” dedi.