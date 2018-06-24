Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi, İlkokul 1,2 3 ve 4. sınıf kız öğrencileri için 8 hafta sürecek Yaz Kuran Kursu eğitimine başlanacak. İlçe Müftülüğü Yaz Kuran Kursu için personel görevlendirmesini yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Bilgievimiz Eğitim- Öğretim döneminde Değerler eğitimi, İngilizce, Matematik, Kütüphane ve Güvenli İnternet ile eğitim öğretim vermekte biz Bilgievimizin nimetlerinden bütün öğrencilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bu yaz tatilinde de çocuklarımız için Velilerimizden gelen talep doğrultusunda Kuran Kursu açarak eğitim vereceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Dolayısıyla bizim onların eğitimine ve gelişimine katkı sunmak gibi bir sorumluluğumuz var. Açtığımız kurslarda ve bu yıl açacağımız Kuran Kursunda çocuklarımız Kuran-ı Kerim öğrenecek, hem dini bilgilerini geliştirecekler, hem de bilgisayar sınıfını ve kütüphaneyi kullanabilecekler. Yılboyu Bilgievimize gelen çocuklarımızı bekliyoruz” dedi. 25 Haziran 2018 Pazartesi günü başlayacak Yaz Kur’an Kursu için kayıtlar Bilgievinde devam ediyor.

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