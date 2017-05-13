2016-2017 Eğitim Öğretim yılında İngilizce, Matematik ve Değerler Eğitimi derslerine katılan öğrencileri için 11 Mayıs Perşembe Günü Saat 16:00 da Bilgievi’nde belge töreni düzenledi.Törene Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Tabak, Recep Tok ve Recep Kaya katıldı.

Önümüzdeki günlerde deDüzenli Kitap Okuyan öğrenciler için düzenlenecek madalya töreni ile öğrencilerini yeniden sevindirecek olanBilgievi’nde kurslar 2 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

110 öğrencinin belge aldığı tören sonrasında veliler, Belediye Başkanı Sayın Mustafa Allar’a verilen hizmetlerdendolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.