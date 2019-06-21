Bilgievi öğretmeye devam ediyor

Haber: BMA

Eğitim-Öğretim konusunda özverili çalışan ve bu konuda her kesimden takdir toplayan çocukların çok sevdiği Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi, geçen sene ilk kez gerçekleştirdiği Yaz Kuran Kursu’na bu yıl da devam ediyor. İlçe Müftülüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen kurs, 9-14 yaş Aralığında 25 kız öğrenci ile başladı.

Yaz tatilinde de çocuklar için velilerden gelen talep doğrultusunda Kuran Kursu açarak eğitim veren Bilgievi, çocuklara ne denli değer verdiğini gösteriyor. Açılan kurslarda ve başlayan Kur’an Kursu’nda amaç çocukların Kuran-ı Kerim’i öğrenerek hem dini bilgilerini geliştirmeleri hem de bilgisayar sınıfını ve kütüphaneyi kullanabilmeleri.

İlçe Müftülüğünden görevlendirilen Kuran Kursu Öğreticisi ile Bilgievi Öğretmeni tarafından verilen dersler hafta için her gün saat 9.00 ile 13.30 arasında gerçekleşiyor. İlerleyen haftalarda ise hava durumuna göre Esentepe Mesireliğinde aktiviteler, Yüzme Havuzunda yüzme kursları verilmesi de planlanıyor.