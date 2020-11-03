Bilgievi yeni binasında hizmet verecek

Haber: BMA

Gerede Belediyesi’nin 2014 yılında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından hibe alarak Dayıoğlu Mahallesi’ne Toplum Merkezi yaptırdı. Toplum Merkezi daha sonra ihtiyaca binaen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilerek geçici olarak Şehit İlhan Sezer Hafız İmam Hatip Ortaokulu olarak hizmet verdi. Okulun, Yeni Mahallede bulunan yeni binasına taşınması ile birlikte Toplum Merkezi binası boş kaldı. Boş kalan Toplum Merkezi binası Ramazan Dede Bilgievine ev sahipliği yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile yenileme ve tadilat çalışmaları yapılıyor.

İlçe Merkezindeki Kültür Sanat Merkezi binasında yıllardır eğitim öğretime büyük katkı sağlayan Ramazan Dede Bilgievi yapmış olduğu faaliyetlerle binlerce öğrencinin ve velilerinin gözdesi olmuştu. Özellikle değerler eğitimi, ingilizce, matematik dersleri, kütüphanesi ve bilgisayar sınıfıyla hizmet veren Ramazan Dede Bilgi Evi pandemi sebebiyle okulların tatil olması ile birlikte eğitim öğrenime ara vermişti. Pandemi sürecinde de online eğitime geçiş yaparak çocukları evlerinde yalnız bırakmayan Ramazan Dede Bilgievi yeni döneme yeni binasında daha geniş kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

“BİLGİEVİMİZİ FERAH BİR BİNAYA TAŞIYORUZ“

Ramazan Dede Bilgievi pandemi sürecinin tüm tedbirlerini uygulayarak 2020-2021 yılı eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak. Bilgieviyle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Ramazan Dede Bilgievi bizim için oldukça önemli yere sahip buralar önemli eğitim yuvaları evlatlarımız eğitim öğretimin yanı sıra çeşitli etkinliklerle burada kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanacaklar. Biz yönetim olarak gençliğe ve çocuklarımıza önem veren ve her zaman onların yanında olan bir Belediye olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yeni binamızda çok farklı eğitim dalları olacak bu nedenle Bilgievimizi daha modern, araç gereçle daha rahat sınıflarda, yeni donanımların olacağı ferah bir binaya taşıyoruz. Fedakâr öğretmenlerimizin gayreti ile öğrencilerimize, gençlerimize öğrenim hayatında destek vererek eğitim öğretimlerine katkı sağlayacağız. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Genel Merkezimizin Yerel Yönetimlerde Gençlik Toplantısına katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve konun tüm uzmanlarının söylediği tek bir şey var. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerle birlikte çağın gerekleri olan bilimsel çalışmalarla donatmak. Ne tek başına eğitim ne tek başına öğrenim yetmiyor. Bunu zaman bize net gösteriyor. Biz de Belediye olarak ‘bugüne kadar birçok gençlik faaliyeti yaptık, ama yetmez’ diyerek Ramazan Dede Bilgievimizi bir üst seviyeye çıkartmanın azmini taşıyoruz. İnşallah yeni binasında yeni projelerle gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan Dede Bilgievi’nin yeni konsept çalışmaları Belediye Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam ederken yeni binanın yıl sonuna kadar hazır olması hedefleniyor.