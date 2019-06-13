Bilgievi Yılsonu Kapanış Programı yapıldı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi tarafından yılsonu kapanış programı Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa dönem boyunca Bilgievi’nde Değerler Eğitimi, İngilizce, Matematik, Kütüphane hizmetlerinden yararlanan ve kurs gören öğrenciler ile Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın başka bir program sebebi ile şehir dışında olması hasebiyle Belediye Başkan Vekili Ahmet Hamdi Coşkunyürek, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mehmet Çongar, İlçe Müftüsü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Yoğun ilginin olduğu program İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program Bilgievi öğrencilerinden Mehmet Akif Şişman’ın Kuran’ı Kerim tilaveti okuması, İstiklal Marşı Yarışması birincisi Nursima Pekcanlı’nın İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuması, Bilgievi’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerin Slâyt gösterisi, Bilgievi İlahi Korosu, Bilgievi öğrencilerinin Ezbere Hadis okumaları, 100.Yıl İmam Hatip Ortaokulu folklor gösterisi, Bilgievi öğrencilerinin İngilizce ezbere kelime okumaları, Bilgievi Kütüphanesinde yıl boyu en çok kitap okuyan öğrencilerin performansı, Hacivat-Karagöz Gölge oyunu ile devam etti. Programda gerçekleştirilen etkinlikler, programa katılanları kendilerine hayran bıraktı.

SEZONUN ENLERİ ve DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Program sonunda Bilgievi’nde yıl boyu gerçekleştirilen sınavlarda dereceye giren öğrencilere madalya, teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Ramazan Dede Bilgievi Müdürü Baki Sungur yaptığı açıklamasında “Bilgievimiz İlçemizde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine yönelik İngilizce ve Matematik kurslarının yanında Değerler Eğitimi dersleri de yaparak, geleceğimiz olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerlerle donanmış birer genç olarak yetişmeleri için gayret sarf ediyor. Öğrenciler dersteyken velilerine çeşitli konularda Rehberlik hizmetleri verdik. Ayrıca HİK (Herkes İçin Kütüphane) Projesi kapsamında çalışmalar yaptık. Kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için yaptığımız çeşitli etkinliklerle 2.Sınıftan 8.Sınıfa kadar ilk ve ortaokul öğrencilerini Bilgievi Kütüphanesinde binlerce kitap okundu. Okuma Kulübümüzde; örneğin, bir öğrencimiz bir sezonda 115, başka bir öğrencimiz 111 kitap okudu. En az kitap okuyan 50 kitap okudu. Okumayı sevmeyen bir toplum olarak Geredemizin kitap okuma oranlarını yükseltiyoruz. Kitapları okuyan çocuklarımız özetlerini öğretmenlerine anlatarak kendilerini ifade etmelerini de geliştirdiler. 13 adet bilgisayarın bulunduğu Bilgisayar Sınıfı ise kitap okuyan öğrencilere hem bir ödül niteliğinde hem de araştırmalarını yapabilecekleri bir sınıf olma özelliği taşıyor. Hadis Ezberleme Kulübünde 11 öğrencimiz 2 ayda 40 Hadis ezberledi, sınavda dereceye girenler altın ile ödüllendirildi. İngilizce Kelime Ezberleme Kulübümüzde 20 Öğrenci 2 ayda 100 Kelime ezberledi yapılan sınavda dereceye giren öğrencilerimizi altınla ödüllendirdik. Yüzme Kursları açtık. 50 öğrencimiz bu hizmetten yararlandı. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar tüm faaliyetlerimizin en büyük destekçisi. Öğrencilerimiz ve Velilerimiz adına kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Her bitiş bir başlangıçtır aynı zamanda. Eğitim-Öğretim sezonu kapanış programı yaptık ancak Yaz Dönemi çok güzel programlarımız olacak. Çocuklarımızın yaz dönemini de eğlenceli ve verimli geçirmeleri için Bilgievimize davet ediyoruz” dedi.