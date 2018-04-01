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    • Bilgievi’nde hedef 1500 öğrenci

    Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi, gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerine aralıksız devam ediyor.

    01 Nisan 2018 Pazar 11:17
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    Bilgievi’nde hedef 1500 öğrenci
     

    Haber: BMA

    Sosyal, kültürel ve eğitim alanında birçok aktivitenin gerçekleştirildiği Ramazan Dede Bilgievi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen ve okulların 5, 6 ve 7. sınıflarına yönelik "Bilgievini Tanıyorum, Kitap Okuyorum" projesi çerçevesinde Ramazan Dede Bilgievini geçtiğimiz günlerde Esentepe Ortaokulu ve MZ. Güzelce Ortaokulu öğrencileri ziyaret ettiler. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Bilgievine ziyarete gelen öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, “İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile başlattığımız bu projeyi her hafta misafir ettiğimiz öğrencilerimizle sağlıklı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bilgievimizin nimetlerinden bütün öğrencilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Bilgievimiz yıllardır devam eden güvenli internet, eğitim ve kütüphane hizmetlerinin daha çok tanınması, arttırılması ve eğitime verdiğimiz önemden dolayı bu projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda bugün sizleri misafir ettik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bilgievimiz Milli Eğitimimiz tekrarlayıcı unsurudur. Ödevlerin yapıldığı, internetin güvenli ortamda kullanıldığı ve bol bol kitap okunulan bir yerdir. Velilerinizle beraber sizleri de bekliyoruz. Aynı zaman da Bilgievimiz Herkes İçin Kütüphane programı kapsamında çalışmalar yapıyor. Velilerimize yönelik webinarlar var. Öğretmenlerimiz hem sizler için hem de velilerimiz için gayret gösteriyor. Amacımız iyi insan yetiştirmek. Ülkesine ve Milletine faydalı olsun. Öğrenirken eğitimi de eksik kalmasın. Projeyi geliştiren ve uygulayan Bilgievimiz Müdürümüz, ekibine ve katılım sağlayan Okul Müdürlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

    Konuşmaların ardından okuma etkinliğine geçildi ve kitapları okuyan öğrenciler arasında örnekleme yapıldı. Öğrenciler daha sonra okudukları kitabın özetlerini öğretmenlerine sundular. Oldukça yararlı geçen projenin uygulamasına önümüzdeki haftalarda Dayıoğlu Ortaokulu, Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ve Gerede Ortaokuluyla programlar devam edileceği belirtilirken haftalık 150 öğrenciyi misafir eden Bilgievi, proje sonunda yaklaşık 1500 öğrenciye ulaşmış olacak.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Ramazan, Dede, Bilgievi

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