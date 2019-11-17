Bilgievi’nde Maket Şöleni yapıldı

Haber: BMA

Sıra dışı etkinliklere ve ilklere imza atan Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi, daha önce yapılmayan bir etkinlik olan maket şöleni düzenleyerek öğrencilerin el becerilerini, eğlendirerek ve öğreterek geliştirmek adına uçak ve balon maketleri ile maket şöleni düzenledi. Etkinlik, geçtiğimiz Çarşamba günü Ramazan Dede Bilgievi’nde saat 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 saatleri arasında 4.sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Öğrenciler düzenlenen maket şöleninden oldukça memnun kalırken, Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve Bilgievi Öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Gerçekleştirilen etkinlikle ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi’mizde ‘Hem Eğleniyoruz, Hem Öğreniyoruz’ sloganı ile Öğretmenlerimiz ve 4.sınıf Öğrencilerimiz ile maket şöleni etkinliği gerçekleştirdik. Maket yapımı çocuklarımıza hem el, hem de analitik düşünme becerisini kazandırıyor. Bilgievimiz öğretirken geliştirmeye devam ediyor. Bu güzel organizasyonu tertipleyen Bilgievi Müdürüme ve Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yaklaşık 80 öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklarının el becerilerine ve mutluluklarına şahit olan veliler Bilgievi faaliyetlerinden son derece mutlu olduklarını, çocuklarının okul çıkışlarından sonra koşarak Belediye Bilgievine geldiklerini ifade ederek Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve ekibine teşekkür ettiler.