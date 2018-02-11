banner133

banner101

11 Şubat 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bilgievi’nden Afrin’deki askerlerimize anlamlı destek

    Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi tarafından başlatılan kampanya ile Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlere örülen boyunluk, bere ve eldivenler Bolu 2. Komando Tugayına teslim edildi.

    11 Şubat 2018 Pazar 11:35
    Bu haber 64 kez okundu
    Bilgievi’nden Afrin’deki askerlerimize anlamlı destek
    Foto galeriye git

    Haber: BMA

    Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi velileri tarafından hazırlanan, vatandaşlarımızın katkılarıyla ve Bilgievi öğretmenlerinin organizasyonuyla başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlerimize boyunluk, bere ve eldiven örüyoruz” kampanyası çerçevesinde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Belediye Meclis Üyeleri Ergün Çakır ve Elven Çelik, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur, Ramazan Dede Bilgievi öğretmenleri, veliler ve öğrenciler, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Abdülkadir Kavuncu’yu geçtiğimiz hafta makamında ziyaret ederek hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri harekat merkezine gönderilmek üzere teslim ettiler.

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fırat Kalkanı Harekâtından sonra Afrin Operasyonuyla beraber milletimizin dualarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Devletimizin kudretinden asla endişemiz yok, ancak öğrenci velilerimizin ordumuzun yanında olduğunu sembolik olarak gösterebilmek adına kendi elleriyle ördüğü ve kendi imkânlarıyla Bilgievinde bir kampanya düzenleyerek hazırladığı ürünleri size getirme ihtiyacı duyduk. Buradan dünyaya şu mesajı vermek istiyorum ‘Bizim ecdadımız her gittiği yerde zulme karşı mazlumun yanında yer almıştır, oraya huzur getirmiştir, refah getirmiştir. O milletin derdiyle hemhal olmuştur. Afrin’de de Irak’ta da nerede olursa olsun bölge halkının daha huzurlu yaşamasını sağlamak için ordumuz sınır dışı operasyon yapmaya devam edecektir.’ Suriye sınırımızdaki şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz önemli bir operasyon icra etmektedir. Şu ana kadar bu vatan için, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, mekânları cennet olsun, Allah kederli ailelerine ecir sabır nasip etsin. Gazilerimize de Allah acil şifalar versin.  Ordumuzun yanında olmak adına bu sembolik hediyelerimizi kabul ettiğiniz için bir kez daha şahsım, ilçem ve milletim adına sizlere teşekkür ediyorum, sağ olun var olun.”

    Tugay Komutan Vekili Abdülkadir Kavuncu ise Başkan Allar’ın konuşmasının ardından, ”Bu hediyeler için çok teşekkür ediyoruz. Afrin’de görev yapan silah arkadaşlarımıza bunları en kısa zamanda ulaştıracağız. Onlar şu anda zor şartlar altında, ama vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan bu görevi yerine getiriyorlar. Soğuk demeden, sıcak demeden orada görevlerine devam ediyorlar. Ordu millet el ele olduğu zaman daha güzel oluyor, bu hediyeleriniz de bunun en güzel sembolü. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

    Bilgievi Velileri ise, “Biz evlerimizde sıcak yuvamızda otururken onlar dağlarda terör örgütlerine karşı bizler için çarpışıyor, onlara bir nebzede olsun katkıda bulunabilmek adına böyle bir kampanya başlattık. Bunlar onları soğuktan koruyacak, dualarımız da inşallah kurşunlardan koruyacak. Biz biliyoruz ki devletimizin ihtiyacı yok. Onların ihtiyaçları oldukları için değil, bizim onların yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, bir anne şefkatinin gücünü verebilmek için bunu yapıyoruz. Ramazan Dede Bilgievimize bize öncülük yaptıkları öğretmenlerimize ve Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a teşekkür ediyoruz” dediler. 

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Ramazan, Dede, Bilgievi

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da “9.YILINDA”Bakanlı Törenden..
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu 30 YAŞINDAYIM, KORKUYORUM !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR OLUR MU?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Basın düşmanları
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANADOLU UYGARLIĞI
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TELAFİSİ ZOR HAFTALAR !
  • Aydın Hitit Aydın Hitit 1,91
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Do you speak english?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ÇOCUĞUNUZUN AZİZ SANCAR GİBİ OLMASINI İSTER MİSİNİZ ?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir EN AĞIR YÜK
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Akşener’in Bolu Çıkartması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Sait Hoca (ANALİZ)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Akşener İyi Parti İl Başkanlığını Açtı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129