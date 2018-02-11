Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi velileri tarafından hazırlanan, vatandaşlarımızın katkılarıyla ve Bilgievi öğretmenlerinin organizasyonuyla başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlerimize boyunluk, bere ve eldiven örüyoruz” kampanyası çerçevesinde Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Belediye Meclis Üyeleri Ergün Çakır ve Elven Çelik, Basın Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur, Ramazan Dede Bilgievi öğretmenleri, veliler ve öğrenciler, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Abdülkadir Kavuncu’yu geçtiğimiz hafta makamında ziyaret ederek hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri harekat merkezine gönderilmek üzere teslim ettiler.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fırat Kalkanı Harekâtından sonra Afrin Operasyonuyla beraber milletimizin dualarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Devletimizin kudretinden asla endişemiz yok, ancak öğrenci velilerimizin ordumuzun yanında olduğunu sembolik olarak gösterebilmek adına kendi elleriyle ördüğü ve kendi imkânlarıyla Bilgievinde bir kampanya düzenleyerek hazırladığı ürünleri size getirme ihtiyacı duyduk. Buradan dünyaya şu mesajı vermek istiyorum ‘Bizim ecdadımız her gittiği yerde zulme karşı mazlumun yanında yer almıştır, oraya huzur getirmiştir, refah getirmiştir. O milletin derdiyle hemhal olmuştur. Afrin’de de Irak’ta da nerede olursa olsun bölge halkının daha huzurlu yaşamasını sağlamak için ordumuz sınır dışı operasyon yapmaya devam edecektir.’ Suriye sınırımızdaki şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın güvenliği sağlamak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimiz önemli bir operasyon icra etmektedir. Şu ana kadar bu vatan için, bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, mekânları cennet olsun, Allah kederli ailelerine ecir sabır nasip etsin. Gazilerimize de Allah acil şifalar versin. Ordumuzun yanında olmak adına bu sembolik hediyelerimizi kabul ettiğiniz için bir kez daha şahsım, ilçem ve milletim adına sizlere teşekkür ediyorum, sağ olun var olun.”

Tugay Komutan Vekili Abdülkadir Kavuncu ise Başkan Allar’ın konuşmasının ardından, ”Bu hediyeler için çok teşekkür ediyoruz. Afrin’de görev yapan silah arkadaşlarımıza bunları en kısa zamanda ulaştıracağız. Onlar şu anda zor şartlar altında, ama vatanı ve milleti için gözünü kırpmadan bu görevi yerine getiriyorlar. Soğuk demeden, sıcak demeden orada görevlerine devam ediyorlar. Ordu millet el ele olduğu zaman daha güzel oluyor, bu hediyeleriniz de bunun en güzel sembolü. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgievi Velileri ise, “Biz evlerimizde sıcak yuvamızda otururken onlar dağlarda terör örgütlerine karşı bizler için çarpışıyor, onlara bir nebzede olsun katkıda bulunabilmek adına böyle bir kampanya başlattık. Bunlar onları soğuktan koruyacak, dualarımız da inşallah kurşunlardan koruyacak. Biz biliyoruz ki devletimizin ihtiyacı yok. Onların ihtiyaçları oldukları için değil, bizim onların yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, bir anne şefkatinin gücünü verebilmek için bunu yapıyoruz. Ramazan Dede Bilgievimize bize öncülük yaptıkları öğretmenlerimize ve Belediye Başkanımız Mustafa Allar’a teşekkür ediyoruz” dediler.