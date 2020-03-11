Bilgievi’nden İstiklal Marşı yarışması

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgi Evi tarafından, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı kapsamında yarışma düzenlenecek. Bilgievi tarafından İstiklal Marşını ezbere ve güzel okuma yarışmasının ikincisi yapılacak. Program 12 Mart Perşembe günü 19.30’da Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programda 7 ilkokuldan okulları tarafından 4. sınıf öğrencileri arasından seçilen birer öğrenci yarışacak. Programda ayrıca kum sanatı gösterisi düzenlenecek. Program sonrası dereceye giren öğrencilere ödül takdimi yapılacak.