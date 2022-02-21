Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Haber: C. Kutay Aykan

Toplantıda, projede öncelikli olarak fay hattında kalan taşınmazların boşaltılmasının yasal zorunluluğu belirtilerek, bu kapsamda fay hattında kalan taşınmaz hak sahiplerine, uzlaşma şartları, borçlanma, ödeme şartları, kira yardımı vb. konular ile 25.03.2022 tarihinde ihalesi yapılacak olan, 55 konut ve 9 ticaretten oluşan rezerv alandaki projeye ilişkin bilgilendirme yapılmış ve aynı zamanda hak sahiplerinin konuya ilişkin soruları cevaplandırılmıştır.

Yapılan toplantıda, “fay hattında taşınmazı olan hak sahipleri ile devam etmekte olan uzlaşma görüşmelerinin, 04.03.2022 tarihinde sonlandırılacağı” belirtilmiştir. Bu kapsamda, “fay hattında taşınmazı olan hak sahiplerinin bir mağduriyet yaşamamaları için, 04.03.2022 tarihine kadar uzlaşma ofisine gelerek, uzlaşma sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen süre içinde uzlaşma sağlanamayan taşınmazlara ilişkin olarak, kamulaştırma süreci başlatılacaktır” denildi. Yaklaşık 50 hak sahibinin katıldığı toplantıda katılımcılar konuyla alakalı olarak Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür yardımcısı Bedri Sinan Gül’e sorular yönelttiler. Son derece verimli geçen toplantıda bazı hak sahipleri muvafakatleri imzalayarak projenin hızlanmasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdiler. Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür yardımcısı Bedri Sinan Gül’e kendilerini 1. Ağızdan bilgilendirdikleri ve bilgi karmaşasının önüne geçildiği için teşekkür ettiler.