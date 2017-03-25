banner128

banner101

25 Mart 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bilgilendirme toplantısı yapıldı

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Dörtdivan Belediyesi iş birliği ile Çavuşlar Mahallesi Gerede Caddesi devamında Orman İşletmesi Lojmanlarına yapılacak olan TOKİ konutları hakkında Belediye Kültür Merkezinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

    25 Mart 2017 Cumartesi 20:20
    Bu haber 53 kez okundu
    Bilgilendirme toplantısı yapıldı

    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Toplantıya, Belediye Fen İşleri Müdürü Berna Kalınbaçoğlu, vatandaşlar ve konuşmacı olarak da Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu katıldı.

     Maliyet düşürülecek

    Orman İşletmesi Lojmanlarına yapılacak olan TOKİ konutları hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Uzunoğlu, Alt Gelir Gurubu B1 tipi konutlar iptal edilerek, B 2 TİPİ (2+1) Sosyal konut 85 m2 olarak belirlendiğini, başvuru kriterlerinden ikamet, maaş gelir ve üzerinde gayrimenkul olmaması şartı kalktığını da söyledi. Geçen hafta TOKİ Başkanlığına ziyaretimiz kapsamında yerin maliyetinin yeniden hesaplanması için TOKİ’den ekspertiz talep edildiğini ve yeniden hesaplanması konusunda Finansman Daire Başkanından talepte bulunduğunu açıklayan Başkan Uzunoğlu, ayrıca yeterli başvuru neticesinde yapılacak olan ihale sonrasında Müteahhit tarafından kırım olacağını ve fiyatların düşeceğini açıkladı.

    Bilgi almak isteyenler

    Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar Dörtdivan Belediyesi 0 374 331 41 59 nolu telefondan Fen İşleri Müdürlüğü Berna Kalımbaçoğlu’na ulaşabilirler. 

    Anahtar Kelimeler: Toplu, Konut, İdaresi, Başkanlığı, (TOKİ)

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DOĞRU CEVAP İÇİN…
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İzzet Baysal Caddesinin durumu ne olacak?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR SEVGİ ARANIYOR
  • Suat Tosun Suat Tosun ŞİMŞİR YANIKLIĞI VE ETNOBOTANİK ZENGİNLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 16 Nisan’da “Evet” Çıkarsa…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAYMAKLI KADAYIF
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Atatürk'ü Fatih Camisinde yuhalamışlardı!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Mesajlar her yerde karşımıza çıkıyor…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129