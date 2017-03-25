HABER: Ceylan BEYKOZ



Toplantıya, Belediye Fen İşleri Müdürü Berna Kalınbaçoğlu, vatandaşlar ve konuşmacı olarak da Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu katıldı.

Maliyet düşürülecek

Orman İşletmesi Lojmanlarına yapılacak olan TOKİ konutları hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Uzunoğlu, Alt Gelir Gurubu B1 tipi konutlar iptal edilerek, B 2 TİPİ (2+1) Sosyal konut 85 m2 olarak belirlendiğini, başvuru kriterlerinden ikamet, maaş gelir ve üzerinde gayrimenkul olmaması şartı kalktığını da söyledi. Geçen hafta TOKİ Başkanlığına ziyaretimiz kapsamında yerin maliyetinin yeniden hesaplanması için TOKİ’den ekspertiz talep edildiğini ve yeniden hesaplanması konusunda Finansman Daire Başkanından talepte bulunduğunu açıklayan Başkan Uzunoğlu, ayrıca yeterli başvuru neticesinde yapılacak olan ihale sonrasında Müteahhit tarafından kırım olacağını ve fiyatların düşeceğini açıkladı.

Bilgi almak isteyenler

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar Dörtdivan Belediyesi 0 374 331 41 59 nolu telefondan Fen İşleri Müdürlüğü Berna Kalımbaçoğlu’na ulaşabilirler.