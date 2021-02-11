Bilgiler 3 dilde seslendirilecek

Haber: BMA

Doğu Marmara Kalkınma Ajansına sunulan hibe projesinin kabul edilmesi ile birlikte Gerede Belediyesi tarafından eski cezaevinin bulunduğu alanda yapımı devam eden kent müzesi için kullanılacak olan ses sistemleri ile ilgili ihale yapıldı.

Çalışmalar kapsamında kent müzesinin yapılacağı alanda bulunan bahçe içerisinde renkli küp taşlar ile kilim dokuması işlemesi yapıldı, çevre düzenlemesi ise devam ediyor. Ayrıca alanda bulunan iki binada tadilat ve tamirat çalışmaları da tamamlanmak üzere.

Bunun yanı sıra kent müzesinde kullanılacak olan ses sistemlerin ihalesi 21.01.2021 tarihinde Gerede Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. İhaleyi; Audience Medya Tur. Tic. Ltd. Şti. isimli firma aldı. İhaleyi alan firma ile Şubat ayı başında sözleşme imzalandı. İhaleyi alan firmaya yer tesliminin yapılması ile birlikte firma, ses sistemleri ile ilgili çalışmalarını tamamlayacak. Sesli rehberde gelen misafirler kulaklıklarını takarak panolarda yer alan bilgileri ve teşhir edilecek ürünleri Türkçe, İngilizce, Arapça dinleyebilecek. Ayrıca çocuklar için çocuk seslendirme şeklinde bilgilendirme yapılacak. Kent Müzesinde devam eden genel çalışmaların ise 2021 Haziran ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Yapılacak tadilat ve tamirat işlemleri kapsamında; 4 adet sergi salonu, kafeterya ve dolaşım sergi alanlarının bulunacağı müzede toplam 314 m2’lik alanın tadilat edilmesi ve 3 bin 424 m2 arsanın açık alanlarının düzenlenmesi planlanıyor.