Öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulanabilmek ve gerek okul yaşantılarında gerekse de sosyal yaşantılarında edinmiş oldukları bilgi, birikim ve tecrübelerini ortaya çıkarabilmeye yardımcı olabilmek amacıyla düzenlenecek yarışma tüm 7. sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak. Yarışmada Ortaokul müfredatı dahilinde; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür kategorilerinden sorular sorulacak. Yarışma, Mart 2018 - Nisan 2018 tarihleri arasında olup 20 Nisan 2018 Cuma günü final yarışmaları ve ödül töreni yapılacak.

İl genelinde 44 okulun katılacağı yarışmada her takım 3’er 7.sınıf öğrencisinden oluşacak. Her takımın okul idaresi tarafından görevlendirilmiş bir danışman öğretmeni bulunacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kura ile belirlenen 4’er okul takımından oluşan 11 gruptan çıkacak grup 1.’leri yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. 3 takım ise 20 Nisan’da yapılacak final yarışmasına katılacak. Yarışmalar sonunda 1. olan okuldan her bir öğrenciye yarım altın, 2. olan okuldan her bir öğrenciye çeyrek altın, 3. olan okuldan her bir öğrenciye gram altın ödül olarak verilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan her okula katılım belgesi düzenlenecektir. 12 Mart’tan sonra yapılacak olan yarışmaların yer ve zamanı resmi yazıyla duyurulacaktır.