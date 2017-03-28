HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde İşletme bölümü öğrencisi Mehmet Nuri B. internet üzerinden beğendiği bir bilgisayarı almak için satıcı Özgür Ceyda V. ile irtibata geçti. Kendisine bilgisayarı İlker K. isimli bir kişinin PTT kargo yoluyla göndereceğini ve kargoyu da ancak bilgisayarın parasını ödediğinde teslim alacağı söylenen Nuri B. kargoya giderek ödeme yaptı. Paketin hafifliğinden ve telefonda görüştüğü kişinin konuşmalarından şüphelenen Nuri B. kargo görevlileri ve diğer müşterilerin şahit olması için paketi kargo şubesinde açtı. Açılan kutudan bilgisayar yerine inşaat malzemesi olan 3 adet fayans çıkması üzerine Nuri B. ve kargoda bulunanlar bir anda şok oldular. Dolandırıldığını anlayan Nuri B. savcılığa giderek şahıslardan şikayetçi oldu ve yaklaşık 1 ay sonra parasını geri aldı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada Nuri B., sınav dönemi olduğu ve artık mahkemelerle uğraşmak istemediğini belirterek şikayetinden vazgeçti.