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    • ‘Bilgisayar ile değil ailenle konuş’ projesi hayata geçti

    Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi arasında ortak yapılan ‘Bilgisayar ile değil ailenle konuş’ projesi İzzet Baysal 50’nci Yıl Orta Okulunda düzenlenen toplantı ile hayata geçti.

    21 Şubat 2018 Çarşamba 11:32
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    ‘Bilgisayar ile değil ailenle konuş’ projesi hayata geçti
    Foto galeriye git  Haber: Semih Baykal

    Çağımız hastalıkları arasında gösterilen teknoloji ve internet bağımlılığı konusunda velilere bilinçlendirmek için Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi arasında 13 okulda ortak yapılacak olan ‘Bilgisayar ile değil ailenle konuş’ projesi İzzet Baysal 50’nci Yıl Orta Okulunda düzenlenen toplantı ile uygulanmaya başlandı. Toplantıya Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AİBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Kent Konsey yönetim kurulu üyeleri ve veliler katıldı.

    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı da ilk olarak proje hakkında bilgi vermek için Kent Konseyi yönetim kurulu üyesi Remzi Kocaman konuştu. Kocaman; “ Biz okullarımız da annelerle, babalarla, çocuklarımızla iletişim konusunda bir merhem olabilir miyiz dedik. Sağ olsun Üniversitedeki hocamız Prof. Dr. Hamit Coşkun dedi ki gerekli formaliteler tamamlandığında sonuna kadar varım. Bizde okullarımız da duyurduk. Bugün bu kalabalığı göstermek bizi daha da heveslendirdi. Farklı projelere de imza koyacağız” dedi.

    “KENT KONSEYİMİZ BÜYÜK BİR SOSYAL SORUMLULUK ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER”

    İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ise şunları ifade etti; “Bu gün burada İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Belediye Başkanlığı Kent Konseyi ortaklığı ile bir projenin açılışındayız. Bilgisayarla değil ailenle konuş projesi. Tabi biz okullarımızda normal rutin çalışlarımızı yürütüyoruz. Misyon olarak da 6,18 yaş gurubu arasındaki Ana Okulu, ilkokul çocukların eğitiminden sorumluyuz. Ancak velilerimize yönelik olarak çocuklarımızın psikolojileri ile ilgili sorunları ile ilgili çok fazla eğitimler, seminerler yapamadığımızı ifade etmek isterim. Bu noktada teşekkür etmek istediğim başta belediye başkanımız ve kent konseyi üyeleri olmak üzere değerli dekanımız Prof. Dr. Hamit Coşkun’a teşekkür ediyorum. Kent konseyimiz büyük bir sosyal sorumluluk örneği gösterdiler toplumsal bir soruna özellikle dikkat çekmek istediler. Bu nokta da enerjilerini bizimle paylaştılar ve bu projeyi birlikte beraber hayata geçirdik. Yine özellikle fen edebiyat fakültesi dekanımız Prof. Dr. Hamit Coşkun hocamız bu kadar yoğun mesaisi içersinde bizlere zaman ayardı. Ve yaklaşık 13 okulumuzda 10 tanesi lise ve dengi okullar 3 tanede ortaokul olmak üzere 13 okulumuzda özellikler çocuklarımızın kişisel gelişimleri, aile içi iletişim, sınav kaygısı,  verimli ders çalışma yolları internet bağımlılığı ile mücadele ve zamanlı alışkanlıklardan korunma konusunda bizleri aydınlatacaklar. İnşallah güzel bir çalışma olur. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Aile olarak en değerli varlıklarımız, millet olarak da çocuklar ve gençler geleceğimiz mimarları Kültürel ve tarihi mirasımızı onlara aktaracağız. Onlar ne kadar sağlıklı yetişirlerse gelecekte de o kadar güzel bir vatana kavuşuruz.  O yüzden çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli.  Sadece bilimsel becerileri değil onun yanında ruhsal ve fiziksel gelişimleri de önemli diye düşünüyorum. Ve bu öğrencilerimize karşı biliyoruz problemler var.  Diyelim ki evlerimizde internet bağlanma noktasında çocuklara ulaşamıyoruz, onlara erişemiyoruz. Bu sorunu biliyoruz ama onları nasıl uzaklaştıracağız veya nasıl bir yön göstereceğiz konularında bırakın velileri biz eğitimciler olara da zaman zaman çaresiz kalıyoruz. Bu noktada değerli hocamız bizlere aydınlatacaklar. Hayırlı olmasını ve buradan güzel sonuçlar elde etmeyi umuyoruz.”

    “BU DÜNYANIN ÖNEMLİ PROBLEMİ”

    Son olarak konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin yılmaz ise;  Özel bir şehirde yaşadığımızı bilesiniz. Allah çok özel bir coğrafyada bizlere yaşamayı nasip etmiş. Biz de bu coğrafya da sizler sayesinde belediye başkanlığı yapıyoruz. Ve bu coğrafyaya da uyumlu bir kenti hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok mesafe aldığımız bilesiniz. Bu şehre çok çektirdik geldiğimiz günden beri kazıyoruz. Hala kazıyoruz. Bazen evden çıktığımızda işe gidemeyeceğimiz yol bulamadığımız oldu. İllallah dediniz ama Allah’a şükürle olsun ki şehir merkezini çözdük. Çözerken de alt yapıyı bir Avrupa kenti gibi çözdüğümüzü bilesiniz. Türkiye’deki herhangi bir il gibi değil. Yeşil alanlar konusunda çok ciddi bir mesafe aldığımızı gördünüz. Şehir rahatlamaya başladı. Tabi 25 mahalleyken 43 mahalleye çıktık. Köyleri de şehir yaptık. Oradaki sıkıntıları da bu sene çözeceğiz. Bizden sonra kimse kazmayacak inşallah. Böyle bir şehri oluşturmak için uğraşıyoruz. Şehirdeki değişimi hissetmeye başlamışsınızdır. Önümüzdeki günlerde daha da hissedeceksinizdir. Şehri biz dizayn edebiliriz, şehri biz yaşanabilir şehir yapabiliriz. Ama şehir de yaşayanları imal etmek bizim becerimiz dağîlin de değil.  Onlar bir anne baba olarak sizin ve eğitimcilerin işi. Benim için anlatması kolay. Şu an herkes telefon ve bilgisayar hastası haline düştük. Gece geç saatlere kadar herkesin elinde cep telefonu ve onun esiri olduk.  Bu dünyanın önemli problemi. Bu sorunu gidermek için hepimizin ve dünyanın çalışması lazım. Biz üzerimize düşen ne varsa emrinizdeyiz.  Bu faaliyeti yapan kent konseyi arkadaşlarımı da kutluyorum.  Bu organizasyonda emeği geçen herkesi ayrı ayrı kutluyorum hayırlı olsun” şeklinde ifade etti. Konuşmaların ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Hamit Coşkun, velilere Bilgisayar ile değil ailenle konuş’ projesini anlattı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Milli, Eğitim, Müdürlüğü

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