Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi tarafından ortak yapılan ‘Bilgisayar ile değil ailenle konuş’ projesi lise öğrencilerinin, sınav kaygısı yaşamadan, verimli ders çalışabilmesini amaçlanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin, internet ve teknoloji bağımlılığından kurtararak, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven kişiler olarak yetişmesini sağlamayı hedefliyor.

VELİLER DE BU PROJEYE DAHİL

Yapılacak olan proje, öğrenciler ile beraber velileri de kapsıyor. Çağımız hastalıkları arasında gösterilen teknoloji ve internet bağımlılığı konusunda velilere bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. Öte yandan Anne-baba-çocuk iletişimi, ebeveyn tutumları, disiplin ve sevgi konularında velileri bilgilendirilecek.