Haber: Ceylan Beykoz

Bilim Koleji, kurucu Orhan Can tarafından düzenlenen kahvaltıda 2018-2019 öğrenim yılı için birlik ve beraberlikleri güçlendiren çalışan motivasyonu için büyük önem taşıyan bir organizasyonla bir araya geldi. Güneşli bir havada Abant’ta bir araya gelen Bilim Koleji ailesi kahvaltıdan sonra havanında keyfini çıkararak hoşça vakit geçirdiler. Gerçekleştirilen organizasyonda Bilim koleji öğretmenlerinin mutluluğu ve memnuniyeti ise gözlerden kaçmadı.