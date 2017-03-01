Haber; Aysun BEYKOZ

Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Alataş ve ekibi tarafından Abant bölgesinde 67 bin 315 hektarlık alanda 3 yıl süren çalışmada bin 279 bitki değerlendirildi. Alanda bulunan çeşitli ağaç gövdelerinden 194 örnek alan ekip, bunları klasik Braun Blanquet (1964) metodunun yanı sıra Detrended Correspondance Analysis ve Two Way Indicator Species Analysis gibi multivaryete analiz yöntemleri ile fitososyolojik analize tabi tuttu. Analiz sonucunda, “Lewinskyetum affinis Alataş ve Uyar 2017" isimli yeni bir bitki birliği tanımlandı.

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Alataş, “Abant’ta 2012 yılında başladığımız bir çalışmaydı. Çalışmanın içeriği halk arasında kara yosunları olarak bilinen bryofit ve küçük bitkilerdi. Bunlar kaya, toprak ve ağaç üzerinde yetişen bitkilerdir. Biz, ağaçlar üzerinden kara yosunlarını içeren örneklik alanlar aldık. Bu örneklik alanları üş aşamalı analizden geçirdik. 194 ağaç üzerinden aldığımız örneklik alanın 38’inin birbirine uyumlu olduğunu gördük ve bitki birliğini tanımladık. Bu çalışma üç aşamalı analizle de doğrulandı. Üç analiz sonucunun birbirini doğrulaması neticesinde bu bitki birliğinin dünya için yeni olduğuna karar verdik. Yaptığımız çalışma TÜBİTAK kapsamında kabul görerek dünya literatürüne girmiş oldu. Birliğe, kendimin yanı sıra Gazi Üniversitesi’nde danışman hocamın soy ismini verdik” dedi.

Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmaların sınırlı olmasının çalışmayı önemli kıldığını kaydeden Alataş, “Türkiye’de 1976 yılından 2011 yılına kadar toplam 8 çalışma yapılmıştı. 2011 yılından itibaren bu sayıyı 30’a yükselttik” diye konuştu.