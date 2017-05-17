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Teknoloji Tasarım Öğretmeni Esra Gül koordinatörlüğünde ve Fen Bilimleri Öğretmenleri Emel Özcan, Gülten Ateş, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Seray Altunöz, Hüseyin Dalgıç, İngilizce Öğretmeni Ayşe Aslan Gümüş, Teknoloji Tasarım Öğretmenleri Esra Gül, Kürşat Öz ve Matematik Öğretmeni Nermin Karaca Şahiner danışmanlığında toplam 20 proje 55 öğrenciyle gerçekleştirildi.

Açılışını Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve velilerin gerçekleştirdiği fuarda bir konuşma yapan Okul Müdürü Metin Kazan “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında yürütülen bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik açılmış destekleme programıdır. TÜBİTAK Bilim Fuarlarının çıkış noktası okul ortamında okulun imkânlarının kullanılarak bilim fuarı düzenlenmesidir. Diğer bir önemli nokta ise öğrencilerin çevrelerinde var olan malzeme ve kaynakları kullanarak proje geliştirmelerini ve sunmalarını sağlamaktır. Bu projeler sayesinde öğrencilerimizin bilime ve bilimsel çalışmalara bakış açısı değişmiş, öğrenciler bilimsel çalışmalar konusunda cesaretlenmişlerdir. Bu fuarda çeşitli alanlarda çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Geleceğin bilim insanı olacak 55 öğrencimizin bu projeleri hazırlamalarında emeği geçen başta TÜBİTAK Proje Yürütücüsü Teknoloji Tasarım Öğretmeni Esra Gül olmak üzere 8 danışman öğretmenimizi, projede görev alan öğrencilerimizi ve çocuklarına desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.