İlimizdeki tüm 7. Sınıf ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışması Bolu Bilim ve Sanat Merkezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulanabilmek ve gerek okul yaşantılarında gerekse de sosyal yaşantılarında edinmiş oldukları bilgi, birikim ve tecrübelerini ortaya çıkarabilmeye yardımcı olabilmek amacıyla düzenlenen yarışma tüm 7. sınıf öğrencilerine yönelik yapıldı. Yarışmada Ortaokul müfredatı dahilinde; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür kategorilerinden sorular soruldu.

İl genelinde 45 okulun katıldığı yarışmada her takım 3’er 7.sınıf öğrencisinden oluştu. Grubundaki tüm okulları bir bir eleyerek 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu ve Köroğlu Ortaokulu ile finale kalan Özel Bilim Ortaokulu yarışmayı ikinci tamamlayarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Finale kalan ve ikinci olan öğrencilere ödüllerini Bolu Valisi Aydın Baruş verecek.