banner133

banner128

13 Nisan 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bilim Koleji başarıya doymuyor

    Bolu Bilim ve Sanat Merkezinin düzenlemiş olduğu 7. sınıflar arasında yapılan 45 okulun yarıştığı “Bilgini Yarıştır” yarışmasında Bilim Koleji ikinci olarak büyük başarıya imza attı.

    13 Nisan 2018 Cuma 09:31
    Bu haber 25 kez okundu
    Bilim Koleji başarıya doymuyor

    İlimizdeki tüm 7. Sınıf ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen bilgi yarışması Bolu Bilim ve Sanat Merkezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirildi. Öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulanabilmek ve gerek okul yaşantılarında gerekse de sosyal yaşantılarında edinmiş oldukları bilgi, birikim ve tecrübelerini ortaya çıkarabilmeye yardımcı olabilmek amacıyla düzenlenen yarışma tüm 7. sınıf öğrencilerine yönelik yapıldı. Yarışmada Ortaokul müfredatı dahilinde; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Genel Kültür kategorilerinden sorular soruldu.

    İl genelinde 45 okulun katıldığı yarışmada her takım 3’er 7.sınıf öğrencisinden oluştu. Grubundaki tüm okulları bir bir eleyerek 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu ve Köroğlu Ortaokulu ile finale kalan Özel Bilim Ortaokulu yarışmayı ikinci tamamlayarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Finale kalan ve ikinci olan öğrencilere ödüllerini Bolu Valisi Aydın Baruş verecek.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Bilim, Sanat, Merkezinin, Düzenlemiş

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KİM BU KADINA ENGELLİ DİYEBİLİR ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Süper Teşvik Paketi”nde D.Marmaralı “Bolu”da YOOOK”Düzce”,”Kocaeli” de !..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TACİZ VE DÜŞÜNCE
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜNÜN KUTLU OLSUN POLİSİM
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan HER RENGİN BİR DİLİ VAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İhanet dansları
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL - METEHAN VE HAKAN’DAN ÖZÜR
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ANA
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İLAHİ ADALET
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yaşamak İz Bırakmaktır
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İŞTE O BELGE
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİMLİK DEĞİŞTİRME MACERASI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124