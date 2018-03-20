Haber: Aysun Beykoz

Öğrenciler ailelerine günün anlam ve önemini duygu dolu dakikalar yaşatarak çocukları ile gurur duymaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Program saygı duruşu ve işaret dili ile süslenmiş İstiklal Marşımızla başladı. Günün konuşmasını Bilim Koleji eğitmenlerinden Sosyal Bilgiler öğretmeni Saniye Atalay yaptı. Öğrencilerin hazırlamış olduğu koro, solo performanslar, perküsyon, tiyatro ve şiirlerle kahramanca düşmana göğüs germiş, şehadet şerbetini içen gencecik bedenlerin huzura erdiği o destansı zaferiizleyenlere yaşattı. Okul sahibi Orhan Can “Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımızın bu gösteriyi hazırlarken sergilemiş oldukları özveriyi görmüş biri olarak ortaya bu denli bir gösterinin çıkacağını öngörüyordum. Hep söyleriz Destandır Çanakkale, Geçilmezdir Çanakkale diye hissetmek ve hissettirmektir önemli olan. Biz Bilim Koleji olarak tarihini bilen, tarihinden feyz alan, o acı günleri tekrar yaşamamak için ülkemize tekrar İstiklal Marşı yazdırmamak için bilinçli, duyarlı, saygı ve sevgi dolu bireyler yetiştiriyoruz. Bizler daha nice zaferleri çocuklarımızla anmaya, onlara öğretmeye hazırız” diyerek milli duygularla bezenmiş, Atatürk’ün yolunda ilerleyen bir neslin yetiştiğini aktardı.