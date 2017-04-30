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30 Nisan 2017 Pazar
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    • BİLİM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN ULUSLARARASI BİR PROJE ÇALIŞMASI

    Bolu Bilim Koleji öğrencileri uluslararası bir proje çalışması hazırlıyor.

    30 Nisan 2017 Pazar 14:33
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    BİLİM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN ULUSLARARASI BİR PROJE ÇALIŞMASI

    Haber: BMA

    Bilim Koleji 1/B sınıfı öğrencileri öğretmenleri Filiz Dinçel öncülüğünde uluslararası önemli bir çalışmanın devamını sağlıyorlar. Türkçe karşılığı "Türlerimizi Koruyalım" olan projenin adı "Save Our Species." Proje hakkinda açıklama yapan Bilim Koleji Sınıf Öğretmeni Filiz Dinçel şunları söyledi: "S.O.S. Projesi, küresel ölçekli olma amacını taşıyan özgün bir bilim ve çevre eğitimi projesidir. Merkezi Avrupa’da bulunan ve Avrupa Birliği Uluslararası Bilim Eğitim Ağına bağlı, bağımsız bir projedir. S.O.S. Projesi uygulamaları;  okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenciler ve onların öğretmenlerinden oluşan proje grupları ile öğrenci düzeylerine uygun etkinlikler olarak gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, küresel ısınma tehdidi altındaki dünyamızda ekolojik problemlere dikkat çekme özelliği ile tüm ulusal ve uluslararası kamuoyu bu projenin hedef kitlesi olma özelliği taşıyor.S.O.S. (Türlerimizi Koruyalım) Projesi’nin sahibi ve yürütücüsü Erentay Eğitim Danışmanlıktır. Projeyi de Bilim Koleji adına ben danışman öğretmen olarak öğrencilerimize uygulamaktayım."

    Açıklamalarının devamında proje detaylarından bahsederek projenin amaçlarını aktaran Dinçel şu ifadeleri yer verdi: "Projemizin önemli amaçlarını Aşağıdaki gibi sıraladık.

    -Tehdit altındaki ekosistemler ve nesli tehlike altında olan canlılar ile ilgili farkındalık yaratmak.

    -Doğada gerçekleşecek alan çalışmalarında öğrencilerin; inceleme, keşfetme ve deneysel yöntemler ile test etme, bulguları karşılaştırma ve yorumlama gibi bilimsel süreç becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak.

    -Taşınır laboratuvar araç gereçleri ve eğitim kitleri üretmek.

    -Ulusal ve uluslararası çalışmalara katkıda bulunmak ve eğitim programına entegrasyon için bir model önerisi oluşturmak" dedi.

    Proje hakkında uyguladıkları örnek çalışmaları da aktaran Filiz Dinçel: "S.O.S. proje çalışması ile ilgili geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz bir alan çalışmasını aktarabilirim.

    I. Öğrencilerimle Gölcük Gölü’nün su değerlerini inceledik. İnceleme neticesinde gölümüzün su bitkileri ve su hayvanları için ideal bir ortam olduğunu gözlemledik. Göl suyundan elde ettiğimiz veriler aşağıdaki tablodadır.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Bilim, Koleji, öğrencileri, Uluslararası

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