Haber: S. Özge Yücel

Okul Müdürü Zafer Bacıoğlu yaptığı açılış konuşması ile velilere ve öğrencilere “Bilim Koleji güçlü kadrosuyla eğitim kalitesi, akademik, sportif başarıların yanında geliştirdiği yenilikçi eğitim modelleri ile Bolu’daki eğitim sektörüne yön vermektedir. Bilim Koleji, dünya standartlarında eğitim sunmaya, gelişimi ve geliştirmeye katkı sağlarken, geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştirmektedir” sözleri ile okul seçiminde yapılan tercihin ne kadar doğru olduğunu eğitime verilen önemi vurguladı. Gün içerisinde de çocukların eğlendiği okullarını özlediği velilerinse bu durumdan memnuniyeti gözlerden kaçmadı. Yeni döneme coşku ve sevgi ile başlayan minikler 3 aylık uzun bir tatilin ardından önemli başarıları elde etmek için ilk ders zili ile sınıflardaki yerlerini aldılar.