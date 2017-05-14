Haber: Esra Öztürk

Bolu Bilim Koleji okul yönetimi ve okul aile birliği Anneler Günü için okul öğrencilerinin annelerine özel bir etkinlik hazırladı. Anneleri okulda ağırlayarak kahvaltı düzenleyen okul, kahvaltı esnasında hazırlanan özel bir hediyeyi takdim etti. İçinde öğrencilerin yer aldığı bir video hazırlanarak annelere sunuldu. Öğrenciler videoda annelerin anneler gününü kutlarken, video annelere duygusal anlar yaşattı. Kahvaltı ve video sonrası annelere bir buket çiçek verildi.