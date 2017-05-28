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28 Mayıs 2017 Pazar
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    • Bilim Kolejinden 2.şenlik

    Bilim Kolejinde Geleneksel 2.Bilim Şenliği kapsamında okul öğrencilerinin hazırladığı araştırma projeleri sergilendi.

    28 Mayıs 2017 Pazar 18:16
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    Bilim Kolejinden 2.şenlik
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    HABER:ESRA ÖZTÜRK
       Ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu çalışmalara veliler ve bütün okul öğrencileri katılımda bulunarak sunumları ayrıntılarıyla incelediler. Öğrencilerin yıl içerisinde derslerde öğrendikleri konularla ilgili hazırladıkları dolaşım sistemi, kimyasal tepkimeler, hidrolik sistemler, canlıların sınıflandırılması ve yaşamımızda ki elektrik gibi projeler dışında projelerin arasında robot yapımının incelenmesi üzerine geliştirilen hidrolik el, doğadan gelen şifalı bitlikler ve hologram yapımı gibi ilginç konularda da projeler yer aldığı gözlemlendi. Sergilenen projeler dışında yine öğrenci katılımlarıyla gerçekleştirilen çeşitli atölyeler ilgi gördü. Origami atölyesi ve geri dönüşüm atölyeleri öğrencilerin ve velilerin en çok zaman geçirdiklerindendi. Bu atölyelerde öğrenciler kendileri deneyerek yeni üretimlerde bulundular.  En çok dikkat çeken atölyelerden biri de STEAM ( sciencetechnologyengineering art math) atölyesiydi. Çağımızda birçok kurumda verilen bir eğitim olan ve yeni eğitim müfredatına da Milli Eğitim Bakanlığının eklemeye çalıştığı bu atölye çalışmaları veli ve öğrencilerin farklı deneyimlerde bulunmasını sağladı. Da Vinci köprüsü yapımı, mancınık yapımı, molekül yapımı gibi etkinliklerde basit malzemelerle neler yapılabileceğini gözler önüne serdi.  Günün sonunda bileklik yapımı atölyesinde görevli öğrencilerin(Zeynep Yamaner, Gökçenil Karagüzel, Tuana Dere, Duru Alaşa) önderliğinde yürütülen çalışma ile ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) için toplanan bağış Bolu Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Nur ERHENDEKÇİ’ye öğrenciler tarafından teslim edildi. Sayın Zehra Nur ERHENDEKÇİ Bilim Şenliği etkinlikleri kapsamında vakfımıza göstermiş oldukları hassasiyetle bu çalışmayı yürütmüş olmuş olmalarından ötürü öğrencilerimizi tebrik ederek vakıf ile okulumuz arasında bir köprü olmasını istediğini her zaman ziyarete açık olduklarını söyleyerek davette bulundu. Bilimi Koleji İlköğretim Okulu Müdürü Selami Terzioğlu, şenlikler kapsamında bu çalışmayı yürüten öğrencilerin bu sorumluluğu aldıklarını en kısa zamanda yeni bir proje yapılmasını istediğini dile getirdi. Bilim Şenliği proje sahibi öğrencileri katılım belgeleri verilmesi ile sonlandırıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bilim, Kolejinde, Geleneksel, 2.Bilim, Şenliği

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