Haber: BMA

Bolu'da faaliyet gösteren basın ve medya temsilcileri Bilim Koleji'nin düzenlediği geleneksel kahvaltı programında buluştu. Kahvaltıya Bilim Koleji Kurucusu Orhan Can, Bilim Koleji İdari ve Eğitim Kadrosu, Bilim Koleji Okul Aile Birliği ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

10000 metrekare alan üzerine kurulu anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri binalarının yanısıra Bilim Koleji, yarı olimpik yüzme havuzu, ısıtmalı spor salonundan oluşan 8500 metrekare kapalı alana sahip. Kahvaltıda bir konuşma yapan Bilim Koleji Kurucusu Orhan Can, yaptıkları faaliyeti Bolu halkına duyurmada önemli bir etkiye sahip olan basın mensuplarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Bilim Koleji olarak biz geleceğe yönelik bir yatırım yaptık. Bolu’muzun çocukları için geleceğimizi sağlama almaya çalışıyoruz. Bu nedenle sloganımızı da 'Geleceğimiz Bilim’de!' olarak belirledik. Bu da bir tesadüf olmasa gerek. Siz basınımızın değerli mensuplarıyla bir araya gelmek bizleri mutlu ediyor. Çünkü biliyoruz ki yaptığımız okul faaliyetlerimizi Bolu halkına duyurmada önemli bir rol alıyorsunuz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ayrıca bu davetimize icabet eden siz değerli basın mensuplarımızın yanısıra Bilim Koleji Okul Aile Birliğimizi de burada bizlerle beraber görmek mutluluk verici. Sizlerin huzurunda onlara da teşekkür ediyorum."