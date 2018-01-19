Haber: Aysun Beykoz

Satışı gerçekleştiren öğrenci ve veliler büyük heyecan duyarken böyle anlamlı bir organizasyonun içinde olmanın mutluluğunu yaşadılar. Satılan ürünleri alan misafir ve veliler toplanmalarının başlıca amaçlarının LÖSEV’e katkıda bulunmak olduğunu belirttiler. Böylesine anlamlı ve güzel bir amaç için bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen okul aile birliği yönetimi kermesten güzel bir gelir elde ettiklerini ve toplanan paranın tamamının LÖSEV’in hesabına yatırılacağını belirtti.