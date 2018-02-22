İlimizin eğitim alanındaki öncü kurumlarından Bilim Koleji ilk, ortaokul ve lise düzeyindeki başarılı öğrenciler için özel bursluluk sınavı yapacak. Bilim Koleji’nden yapılan duyuruda 24 Şubat günü yapılacak olan sınava başvuruların ise 23 Şubat Cuma günü sona ereceği duyuruldu. Başvuruların Bilim Koleji’nin resmi internet sitesi olan www.bolubilimkoleji.k12.tr adresinden yapılabileceği belirtildi.
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