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Bilim Sanat Merkezinden “Doğa Eğitimi Projesi”

​​​​​​​“TÜBİTAK 4004 Bilim Okulları ve Doğa Eğitimi Projesi” kapsamında Bolu Bilim Sanat Merkezinin hazırladığı proje için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşmelere başlandı. 

Bilim Sanat Merkezinden “Doğa Eğitimi Projesi”

Haber: N. Halid Altundal

Öğrencilerin doğayı tanıması ve Doğa Okur-Yazarı bireyler olarak yetiştirilmesi için alanında uzman akademik personel ile birlikte Bilim Sanat Merkezinin işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaretlerine Bolu Bilim Sanat Merkezi müdürü Dr. Ferdi Kılıç, müdür yardımcısı Mücahit Sevinç ve Fen Bilimleri öğretmeni Mehmet Çeltek katıldı.   

Bolu Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Proje paydaşları olarak Bolu Bilim ve Sanat Merkezine destek olan Bolu Orman Bölge Müdürü Sayın Şaban Bıyıklı’ya ve Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Şerafettin Çilkara’ya teşekkür ederiz” denildi.               

Esra Perçin

Esra Perçin

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