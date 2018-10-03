Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Belediyesi’nin, TÜBİTAK Bilim Şenliklerini Destekleme Programı kapsamında hayata geçirdiği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Hava Kurumu, AFAD, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli SEKA Kâğıt Müzesi ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Bolu Bilim Şenliği Bolu Kent Meydanı’ndan Kardelen Meydanı’na sağlıklı yaşam yürüyüşü etkinliğiyle start aldı.

Bolu Bilim Şenliği’ne Bolu Belediyesi Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, AİBÜ Rektör Yardımcısı Erol Ayaz, Bolu Belediyesi Zabıta Ekipleri, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü personeli, sivil toplum kuruluşları ve okul temsilcileri katıldı.

Fen bilimleri, matematik, robotik, kodlama, bilişim, astronomi, kimya, optik ve elektrik alanlarında her gün 50’nin üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapacak Bolu Bilim Şenliği’nde zeka oyunları, el becerisi yarışmaları, gösteriler, deneyler, atölye çalışmaları ve simülasyonlarla katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında, yapay kar üretiminden, model uçak yapımına, deprem simülatörlerinden sanal gerçeklik uygulamalarına kadar çok sayıda bilimsel ve teknolojik yenilik bilim tutkunlarıyla buluştu. 5 Ekim’e kadar sürecek olan Bolu Bilim Şenliği’ne 10 binin üzerinde katılımcının gelmesi bekleniyor.