Bilin bakalım en mutlu 2’nci il neresi





Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye’nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti. Isparta’nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu ise Türkiye’nin en mutlu 2’nci ili oldu. En mutlu 3’üncü il ise Bilecik.

EN MUTSUZ İL DİYARBAKIR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan “Yaşam Memnuniyet Araştırması” sonuçları açıklandı. İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır’da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye’nin en mutsuz ili oldu. Tunceli’deki yüzde 24,2’lik oran Tunceli’yi en mutsuz 2'nci şehir yaparken, Şanlıurfa ise yüzde 21,04’lük oranla 3’üncü sırada yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022, 11:22