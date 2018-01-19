Kaynaşlı Kaymakamlığı, İl Jandarma Alay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve Acil Destek Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, esnaflara kazalarda yaşanabilecek olumsuzluklar anlatıldı. Özellikle D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde tanker kazalarının sıkça yaşandığı ve bu kazalarda bilinçsiz müdahalelerin kötü sonuçlar doğurduğu anlatılan eğitim programında, AFAD personeli tehlikeli madde taşımacılığı kazalarında yerel olarak ilk müdahaleci konumundaki birimlere teknik açıklamalar yaptı.

Bu tür kazalarda esnafın çevrede toplanan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırma, halkın güvenliğini sağlama gibi bazı görevlerinin olduğu belirtildi.