13- 19 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların görebileceği birçok noktaya “Bilinçli tüketici geleceğini kurtarır” sloganıyla afiş astı.

Tüketiciler için bilinçli alışveriş yapmanın “altın kurallarının” yer aldığı afişlerde, satın alınan ürünlerin “üretim” ve “son kullanma” tarihleri ile “garanti” konularında dikkatli olunması isteniyor. Ayrıca, son yıllarda artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı da vatandaşlara uyarıda bulunularak, vatandaşlardan arama veya mesaj yoluyla gelen talepleri dikkate almamaları konusunda hatırlatma yapılıyor.

Biçen: “Tüm tedbirler alınmakta”

Zabıta Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle bilinçli tüketimi arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Biçen, vatandaşların alışverişte bilinçli davranmalarını önemsediklerini belirterek “Bu konuda hem işletmeler, hem de tüketiciler açısından gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.” dedi.