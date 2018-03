Haber: Aysun Beykoz

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Dünya Tüketici Hakları Haftası ile ilgili bilgiler vererek, yarışmaya katılıp bilinçli tüketici olma yolunda ilerleyen öğrencileri tebrik etti.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ DOĞAL KAYNAKLAR SINIRSIZ DEĞİL

Bilinçli tüketici olma yolunda düzenlenen bu etkinliğin, önemli olduğunu vurgu yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, dünya üzerinde ihtiyacından fazla tüketen tek canlının insanoğlu olduğunu belirterek, “İnsan, zorunlu ihtiyaçlarının yanında çevresinin üzerinde oluşturduğu algı nedeniyle ihtiyaçlarını her geçen gün fazla tüketime yönelerek artırmaktadır. İhtiyaçlarımızı belirleyen hayata bakış açımızdır. Kanaatkar olmak, bilinçli insanların ideallerinden birisidir. Dünya üzerindeki doğal kaynaklar sınırsız değil. Bize bu dünya üzerinde bahşedilen her nimetin kıymetini bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak da “Yiyiniz, içiniz israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez” buyuruyor. Bu anlamda dünya üzerindeki kaynakların sınırlı olduğu ve bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek gerektiği anlayışında olursak, bilinçli tüketici olma yolunda önemli bir mesafe kat etmiş oluruz” şeklinde konuştu.

“KENDİ HAYATIMIZDA TUTUMLU OLMAMIZ LAZIM”

Bilinçli tüketici olmak için iki ana unsur olduğunu ve bunlardan ilkinin kendimize sahip olmak olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Vali Baruş, “Kendimize sahip olmak derken, kendi istek ve taleplerimizi sınırlandırabilmek anlamında ifade ettim. Günümüz dünyasında insanın ihtiyaç algılamasının nerelere ulaştığını düşünürsek dünya üzerindeki doğal kaynakların kısa zamanda tükenebileceğini söyleyebiliriz. Bunun için de kendi hayatımızda tutumlu olmamız lazım. Sahip olduğumuz imkanlar çerçevesinde hareket edelim ki ileride sıkıntı yaşamayalım. Kendimizin, ailemizin ve ülkemizin hatta dünyanın geleceği için ölçülü tüketmemiz gerekir. Bunun için de tasarruf üzerinde çok ciddi düşünmemiz lazım. Bugün artık modern teknolojinin ileri seviyelere varması nedeniyle elektrik, su, enerji tüketiminde aşırı artışlar meydana geliyor. Bu manada gıda alanında dünyadaki israfın hem insanlığın geleceğini hem dünyanın geleceğini tehdit edebileceğini söyleyebiliriz. Dünyada yılda 1.3 milyar ton gıda israfı yapılıyor. İhtiyaç sahibi insanları düşündüğümüz zaman bu israfla kat be kat doyabileceklerini söyleyebiliriz. Gıda maddelerinde özellikle ekmek israfı konusuna dikkat etmemiz lazım. Yiyebileceğimiz kadar ekmek tüketmek ve ihtiyacımızdan fazla olanları ona gereksinim duyan insanlara vermek veya değerlendirmek lazım. Kesinlikle ekmek gibi bir nimeti çöpe atmamak lazım. Diğer taraftan giyim ihtiyaçlarımızı giderirken de ölçülü davranmak zorundayız. Maalesef insanlar bugün özenti içerisinde. Bu da yapılmaması gereken bir davranış. Diğer taraftan yine etkileşim olanaklarının artması ile birlikte insanların ihtiyaç algılaması da lüks tüketim yönünde çok olumsuz bir şekilde ilerliyor. İhtiyacına göre satın almak, ona göre tüketmek bilinçli tüketici olma yönünde ciddi bir adım olacaktır. Önem vermediğimiz bir konu da zamanımızı israf etmek. Zaman çok değerli bir unsurdur. Vakit hazine değerindedir ama bunun değerini bilenlere” ifadelerini kullandı.

“TÜKETİCİ OLARAK HAKLARIMIZI KORUYABİLMELİYİZ”

Bilinçli tüketici olma konusunda ikinci önemli hususun da tüketici olarak haklarımızı koruyabilmek olduğunu ifade ederek konuşmasına devam eden Vali Baruş, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İkinci husus da tüketici olarak haklarımızı korumayı bilmektir. Her ailenin her ferdinin kendine göre bir gelir düzeyi var ve onunla ihtiyaçlarını karşılamak durumunda. Ülkeler için de bu geçerli. Türkiye, tüketici haklarını koruma konusunda son yıllarda çok önemli mesafeler kat etti. Daha önce 4077 Sayılı Kanun vardı şu anda da 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da, tüketicinin korunmasına yönelik ve haklarını aramasına yönelik çok iyi düzenlemeler var. İl merkezlerinde, ilçelerimizde Tüketici Hakem Heyetleri var. Buralara herkesin başvurma imkanları var. Bu heyetlere her geçen gün başvuruların artması, insanımızın bu konuda bilinç düzeyinin de arttığını gösteriyor. Bu sevindirici bir olay. Diğer taraftan tüketicilerin şikayetlerini alabilecek mekanizmalar da son derece iyileştirildi. Tüketici Hakem Heyetlerine bireysel başvurunun yanısıra ayrıca E-Devlet sisteminden de şikayetlerinizi iletip hakkınızı arama imkanlarınız var.

“HAKKINI ARAMAYAN İNSAN ASLINDA MEDENİ İNSAN DEĞİLDİR”

Değerli çocuklar. Geleceğimizi emanet ettiğimiz sizler, bilinçli tüketiciler olursanız ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık olur, mutlaka hakkınızı arayın. Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda, satın aldığınız üründe ayıp gördüğünüz zaman mutlaka hakkınızı arayın. Hakkını aramayan insan medeni insan değildir. Sorgulayıcı olun, çok soru sorun ve bunların cevabını mutlaka isteyin. Bu önemli hafta kapsamında bu etkinliğe katılan tüm öğrencilerimiz tebrik ediyorum. Geleceğin bilinçli tüketicisi olma yönünde sizin duyarlılığınız bizleri sevindiriyor. Bu yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.”

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yapılan konuşmaların ardından Ortaokullar arası düzenlenen ve konusunun ‘Bilinçli Tüketim ve Tüketici Hakları’ olduğu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol tarafından verildi.

Program, hep beraber çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.