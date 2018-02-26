HABER:Aysun Beykoz

Kaplıca tatil için geldiği Mudurnu Taşkesti beldesinde geçirdiği Kalp krizi sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan işadamı Ali Karakaş’tan iyi haberler geldi. Tatil için geldiği Taşkesti Sarot Termal Kaplıcaları Tesislerinde dün gece fenalaşan Ali Karakaş ambulans ile Bolu İzzet Baysal üniversitesi hastanesine kaldırılmış burada yapılan ilk müdahale sonucu kalp krizi geçirdiği belirlenmişti. Ali Karakaş yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. İşadamları Ali Gezer, Adem Sağlam, Abdullah ve Adnan Gezer Ali Karakaş’ı Bolu İzzet Baysal Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Yapılan ziyaret sonrası Ali Karakaş Allaha şükürler olsun yoğun bakımdan çıkarak servise alındım sıhhatim oldukça iyi kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım dedi.